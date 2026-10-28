Дмитриев ответил "диалог восторжествует" на критику беседы Путина со Стуббом

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Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о поражении "поджигателей войны" на фоне разногласий вокруг переговоров Владимира Путина с европейскими лидерами. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X.

Дмитриев резко отреагировал на недовольство премьер-министра Дании Метте Фредериксен телефонным разговором российского президента с лидерами Финляндии и Норвегии. В ответ он написал, что датский премьер "заслуживает потери Гренландии".

"Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует", – подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Фредериксен заявила, что переговоры Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере не согласовывались с другими европейскими лидерами. Она призвала страны Европы сохранять единство и не действовать самостоятельно.

Разговор состоялся 27 октября по инициативе Стубба и Стере. Переговоры продолжались 90 минут, основное внимание участники уделили ситуации вокруг Украины.