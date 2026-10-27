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27 октября, 23:21

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Евродепутат Панайоту призвал Каллас следовать примеру Скандинавии в диалоге с РФ

Каллас призвали последовать примеру лидеров Скандинавии в диалоге с Путиным

Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK

Европе необходимо активнее участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и отстаивать собственные интересы в диалоге с Россией. Такую позицию высказал кипрский депутат Европарламента Фидиас Панайоту в социальной сети X.

Он призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас последовать примеру президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, которые провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

"Нам нужно, чтобы Европа встала на защиту своих интересов и сыграла значительную роль в дипломатических переговорах с Россией", – написал Панайоту.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее охарактеризовал беседу Путина со Стуббом и Стере как обстоятельную и содержательную. По его словам, стороны договорились при необходимости вновь провести переговоры.

Разговор состоялся 27 октября и продлился 90 минут.

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