Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 19:08

Политика
Главная / Новости /

Песков: звонок Стубба и Стере может повлиять на контакты в Абу-Даби по Украине

Песков оценил возможное влияние звонка Стубба и Стере на контакты в Абу-Даби по Украине

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере может повлиять на ход контактов в Абу-Даби. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"При определенном развитии дальнейшем и стечении обстоятельств – может (повлиять. – Прим. ред.), но пока, конечно, об этом говорить преждевременно", – отметил Песков.

О разговоре Путина, Стубба и Стере стало известно 27 октября. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, итоги встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и контакты европейских политиков с американским представителем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Собеседники также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США и обсудили вопросы безопасности в Балтийском море и Северной Европе.

Беседа продолжалась 90 минут. По окончании разговора у премьера Норвегии сложилось впечатление, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика