Песков: звонок Стубба и Стере может повлиять на контакты в Абу-Даби по Украине

27 октября, 19:08Политика
Фото: kremlin.ru
Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере может повлиять на ход контактов в Абу-Даби. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"При определенном развитии дальнейшем и стечении обстоятельств – может (повлиять. – Прим. ред.), но пока, конечно, об этом говорить преждевременно", – отметил Песков.
О разговоре Путина, Стубба и Стере стало известно 27 октября. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, итоги встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и контакты европейских политиков с американским представителем и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Собеседники также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США и обсудили вопросы безопасности в Балтийском море и Северной Европе.
Беседа продолжалась 90 минут. По окончании разговора у премьера Норвегии сложилось впечатление, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби.