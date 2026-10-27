Песков: звонок Стубба и Стере может повлиять на контакты в Абу-Даби по Украине

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Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере может повлиять на ход контактов в Абу-Даби. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"При определенном развитии дальнейшем и стечении обстоятельств – может (повлиять. – Прим. ред.), но пока, конечно, об этом говорить преждевременно", – отметил Песков.

О разговоре Путина, Стубба и Стере стало известно 27 октября. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, итоги встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и контакты европейских политиков с американским представителем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Собеседники также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США и обсудили вопросы безопасности в Балтийском море и Северной Европе.

Беседа продолжалась 90 минут. По окончании разговора у премьера Норвегии сложилось впечатление, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби.