NRK: разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии длился 90 минут

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Телефонная беседа Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере продолжалась 90 минут. Об этом глава норвежского правительства рассказал телерадиокомпании NRK.

"(Разговор. – Прим. ред.) был содержательным, по существу. Он был профессиональным", – отметил Стере, добавив, что между позициями сторон сохраняются серьезные разногласия.

После беседы у норвежского премьера сложилось впечатление, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби, передает Reuters.

Телефонный разговор российского лидера с представителями европейских стран состоялся 27 октября. Стороны приветствовали договоренность о переговорах в Абу-Даби, а Путин дал оценку текущему положению в зоне конфликта и напомнил о его первопричинах.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в начале ноября. По словам Ушакова, новый раунд будет посвящен выстраиванию системы безопасности для России и Украины.