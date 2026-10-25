Ушаков сообщил о старте подготовки к трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

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Подготовка к встрече Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС уже началась. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Ушакова, Москва, Пекин и Вашингтон в целом готовы к проведению переговоров. Он также отметил, что китайская сторона серьезно подошла к организации встречи.

При этом двусторонняя встреча Путина и Трампа пока не согласована. Ушаков пояснил, что ранее обсуждался трехсторонний формат, однако участие двух лидеров в одном международном саммите создает возможности для личного общения. По его словам, президенты смогут поговорить в рамках протокольных мероприятий, даже если отдельную встречу не организуют.

Россия пока сосредоточена на подготовке к ноябрьскому саммиту АТЭС, добавил Ушаков. Позже Москва будет рассматривать участие в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами. Приглашение на него российская сторона уже получила. Ушаков подчеркнул, что итоги ноябрьской встречи могут иметь большое значение для дальнейших событий.

С 18 по 19 ноябре в китайском Шэньчжэне состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп ранее выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого саммита.

В МИД РФ указывали, что Москва нацелена на то, чтобы встреча состоялась. РФ намерена добиваться включения в повестку целого набора вопросов.