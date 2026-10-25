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25 октября, 13:12

Происшествия

В Зеленограде нашли мать, оставившую младенца у жилого дома после выписки из роддома

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители установили личность женщины, которая оставила новорожденного сына у жилого дома в Зеленограде после выписки из роддома. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Мальчика обнаружили вечером 24 октября прохожие, которые сообщили о случившемся правоохранителям. Ребенка осмотрели медики, после чего его передали в специализированное учреждение.

По данным надзорного ведомства, установлена женщина 1999 года рождения. Она рассказала, что родила мальчика 16 октября, а после выписки из родильного отделения оставила его около жилого дома, опасаясь, что ее бросит сожитель.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, камеры наблюдения возле места обнаружения мальчика зафиксировали женщину, которая несла ребенка на руках. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, проведение проверки и дальнейшее жизнеустройство младенца.

Ранее в Калининградской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В заброшенном колодце с водой в поле неподалеку от поселка Соболево Черняховского района нашли тело четырехлетнего мальчика. В полицию обратилась бабушка ребенка. По ее словам, внук ненадолго остался без присмотра во дворе дома и пропал.

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