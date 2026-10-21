Тело 4-летнего мальчика обнаружили в заброшенном колодце в Калининградской области

Фото: MAX/"Прокуратура Калининградской области"

В Черняховском районе Калининградской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 4-летнего мальчика в заброшенном колодце, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка. Она рассказала, что внук ненадолго остался без присмотра во дворе дома в поселке Соболево и пропал.

Во время поисков полицейские нашли тело мальчика в заброшенном колодце с водой в поле неподалеку от населенного пункта.

Видимых повреждений, говорящих о насильственной смерти, на теле ребенка не нашли. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее 8-летняя девочка из Тувы получила смертельные травмы, сорвавшись с горы во время выпаса овец вместе с отцом. Трагедия произошла 11 октября в Барун-Хемчикском районе неподалеку от города Ак-Довурак. Предварительно, около 14:00 девочка подошла к краю обрыва и упала вниз. Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка.

