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13 октября, 09:04

Происшествия

Восьмилетняя девочка погибла после падения с обрыва в Туве

Фото: vk.ru/suskr17

Восьмилетняя жительница Тувы сорвалась с горы и получила смертельные травмы во время выпаса овец вместе с отцом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 11 октября неподалеку от города Ак-Довурак в Барун-Хемчикском районе. По данным ведомства, около 14:00 девочка приблизилась к краю обрыва и упала вниз. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью. О случившемся правоохранителям стало известно из медицинского учреждения Ак-Довурака.

Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Адыгее возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика во время оздоровительной реабилитации. По версии следствия, 29 сентября 48-летний местный житель проводил с ребенком физкультурные процедуры, а затем оставил его в наполненной водой ванне, где мальчик утонул.

Выяснилось, что мужчина систематически оказывал платные реабилитационные услуги, не имея медицинского образования и необходимых сертификатов. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.

Мать погибшего мальчика заявила, что не винит мужчину, который занимался с ребенком. По словам женщины, у сына были эпилепсия и задержка в развитии.

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