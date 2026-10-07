Ребенок погиб в ДТП в Кутузовском тоннеле на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ребенок погиб в ДТП на внешней стороне Кутузовского тоннеля на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 32. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП скончался малолетний пассажир автомобиля.

На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в подмосковном Жуковском автобус сбил 71-летнюю женщину. Предварительно, она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте.