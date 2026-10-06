В Мытищах скончался мальчик, которого сбил водитель Volkswagen

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

13-летний мальчик скончался в больнице после ДТП в городском округе Мытищи. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Авария произошла на улице Коминтерна. По предварительным данным, 60-летний водитель Volkswagen сбил подростка, который пересекал проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось. Мытищинская городская прокуратура контролирует ход расследования и установление всех обстоятельств произошедшего.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", – говорится в сообщении.

Ранее двое подростков пострадали в ДТП на Старом Ярославском шоссе. 14-летние школьники пересекали проезжую часть на электросамокате, когда их сбила легковушка. Обоим пострадавшим потребовалась помощь врачей.