В Подмосковье водитель Volkswagen сбил 13-летнего подростка на электросамокате

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Водитель Volkswagen сбил мальчика на электросамокате в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области в MAX.

Инцидент произошел приблизительно в 14:05 около одного из домов, расположенных на улице Коминтерна. Предварительно, 60-летний водитель наехал на электросамокат, на котором 13-летний подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчика госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее рядом с одним из домов, расположенных на Старом Ярославском шоссе, водитель легкового автомобиля сбил двух 14-летних подростков, переезжавших дорогу на электросамокате. Им также потребовалась медицинская помощь.