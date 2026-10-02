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02 октября, 14:16

Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил двух подростков, переезжавших дорогу на электросамокате

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В Подмосковье водитель легкового автомобиля сбил двух подростков, переезжавших дорогу на электросамокате. Об этом сообщила полиция Московской области в MAX.

Инцидент произошел приблизительно в 11:30 (по московскому времени) рядом с одним из домов, расположенных на Старом Ярославском шоссе. Водитель совершил наезд на электросамокат, на котором пересекали проезжую часть два 14-летних подростка.

В результате ДТП несовершеннолетних доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в России за восемь месяцев 2026 года почти на 40% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. За этот период произошло 3,4 тысячи таких аварий. В них погиб 51 человек, еще 3,6 тысячи получили травмы.

Наибольшее количество таких ДТП традиционно приходится на регионы с крупным парком электросамокатов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская и Челябинская области.

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