Суд в Липецке рассмотрит дело пожилой самокатчицы, которая наехала на пенсионерку

Фото: depositphotos/YGphoto

Прокуратура Липецкого района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о 71-летней самокатчице, которая сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в MAX.

По данным следствия, утром 17 августа 2024 года женщина ехала на электросамокате. В населенном пункте Новая Деревня она двигалась по встречной полосе с небезопасной скоростью и не заметила стоявшую на краю дороги 65-летнюю пенсионерку.

В итоге женщина наехала на нее: потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. Выяснилось, что самокат обладал мощностью 500 ватт. Экспертиза отнесла это устройство к мопедам, при этом водительских прав у женщины не было.

Действия самокатчицы квалифицировали по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Эта статья предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее суд в столице признал 37-летнего москвича виновным в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Выяснилось, что электросамокат обладал мощностью 0,889 киловатта, что приравнивает его к мопеду.

