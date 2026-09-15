В России рассмотрят первый иск к организатору концертов Канье Уэста Say Agency

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Центральный районный суд Воронежа 7 октября рассмотрит иск о защите прав потребителей к организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в России Say Agency. Такие данные приводятся на сайте суда.

Истцом выступает Евгений Рассказов, ответчиком – ООО "Сэй Эдженси", являющееся юридическим лицом Say Agency. В качестве третьей стороны указана "Зенит-Арена". При этом другие детали иска пока неизвестны.

Say Agency отказалось комментировать ситуацию.

Ранее появилась информация, что команда Уэста планирует организовать концерт в Москве. Выступления в Санкт-Петербурге под вопросом, поэтому мероприятие могут перенести в столицу. При этом из соцсетей Say Agency вовсе исчезли публикации о концертах исполнителя, запланированных на 10 и 11 октября в Петербурге.

Концерты рэпера в Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее сама площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, по данным агентства, была открыта продажа билетов. Об официальной отмене концертов организаторы не объявляли.

На фоне этой ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. В итоге Say Agency вынесли предостережение.