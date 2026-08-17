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17 августа, 14:18

Шоу-бизнес

Канье Уэст в октябре даст два концерта в Петербурге

Фото: AP/Invision/Scott Roth

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, приедет в Россию с двумя концертами. 10 и 11 октября музыкант выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

Как уточняет Mash, Уэст приедет вместе со своим соавтором и соратником Андре Траутманом, чтобы представить шоу мирового уровня.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 9 тысяч рублей за самые дальние места до 160 тысяч рублей за место в VIP-ложе. Билеты ближе к танцполу стоят 30–35 тысяч рублей, сам танцпол – 25 тысяч рублей.

Ранее концерт рэпера в казахстанской Алма-Ате вынужденно перенесли на 15 августа из-за непогоды. В тот же день в городе и области произошло массовое отключение электричества, что создало дополнительные сложности для проведения выступления. Концерт состоялся в новую дату в рамках мирового тура YE Tour 2026 и стал первым большим живым выступлением Уэста в стране.

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