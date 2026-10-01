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01 октября, 14:12

Экономика

Налог по вкладам принесет бюджету РФ более триллиона рублей в 2027 году

Фото: depositphotos/Professor25​

Доходы федерального бюджета РФ от налога на проценты по вкладам в 2027 году могут составить 1,017 триллиона рублей. Такой прогноз приводится в материалах к проекту федерального бюджета на 2027, 2028 и 2029 годы.

В 2028 и 2029 годах ожидаемые поступления от этого налога оцениваются в 305,6 и 307,4 миллиарда рублей соответственно. Налогом облагается не вся сумма доходов граждан по депозитам, а лишь превышение необлагаемого лимита.

Размер лимита зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей в соответствующем году. В 2026 году максимальная ставка достигала 16%, поэтому необлагаемый доход по вкладам составляет 160 тысяч рублей. С суммы сверх этого порога в 2027 году владельцу вклада придется уплатить НДФЛ по ставке 13 или 15%.

Общий объем поступлений НДФЛ в федеральный бюджет запланирован на уровне 1,965 триллиона рублей в 2027 году, 1,341 триллиона рублей – в 2028 году и 1,425 триллиона рублей – в 2029 году.

При этом в федеральный бюджет направляются поступления от НДФЛ на доходы по вкладам, а по другим видам доходов идут только суммы, рассчитанные по прогрессивным ставкам: 15% – для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% – от 5 до 20 миллионов рублей, 20% – от 20 до 50 миллионов рублей и 22% – для доходов свыше 50 миллионов рублей в год. Доходы в пределах 2,4 миллиона рублей в год облагаются по ставке 13%, эти поступления поступают в региональные бюджеты.

Ранее стало известно, что госдолг России к концу 2029 года составит 67,9 триллиона рублей. По итогам 2027 года объем госдолга ожидается на уровне 53,9 триллиона рублей, но в 2028 году он может увеличиться до 61,1 триллиона рублей. При этом доля внутреннего долга в общем объеме госдолга будет расти в ближайшие годы.

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