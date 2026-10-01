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01 октября, 13:28

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Песков: Европа создает "идентичность безопасности" вместо поиска путей деэскалации

Европа создает "идентичность безопасности" вместо поиска путей деэскалации – Песков

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности занялась созданием собственной "идентичности безопасности". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока Европа оперирует в целом конфронтационными механизмами. По его словам, когда страны Евросоюза поняли, что НАТО во главе с США не может больше гарантировать им безопасность, они начали усиленно строить свою идентичность безопасности.

Песков уточнил, что на это уходит почти 5% бюджета стран Евросоюза и расходы растут. Представитель Кремля добавил, что Европа копирует подход НАТО, которая изначально была конфронтационным механизмом, а не защитным.

Кроме того, Песков заявил, что Украина за минувший год не приблизилась к переговорам, а Европа продолжает препятствовать их возобновлению.

Вместе с тем, комментируя заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева о необходимости диалога с Россией, Песков отметил, что робкие слова отдельных европейских политиков пока не влияют на общеевропейский антироссийский мейнстрим ярого антироссийского и конфронтационного характера.

Ранее представитель Кремля напомнил, что любые попытки блокады российских территорий, в том числе Калининградской области, повлекут ядерный ответ. По его словам, это предусмотрено нормативными документами РФ.

При этом он призвал не считать публикации о готовности РФ защитить Калининградскую область конфронтацией. Россия будет обеспечивать безопасность региона в соответствии со своим законодательством.

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