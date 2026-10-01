Число погибших от лихорадки Западного Нила в Нидерландах выросло до 9

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Число погибших в результате заражения лихорадкой Западного Нила в Нидерландах увеличилось до девяти. Об этом говорится на сайте Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, природные очаги которого находятся в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную и мышечные боли, а также сыпь.

По данным организации, за последнюю неделю в Нидерландах зарегистрировали 12 новых случаев заболевания лихорадкой. Четверо пациентов скончались. При этом общее количество зарегистрированных случаев заболевания достигло 56.

Ранее в РАН заявили, что распространение Западного Нила в России исключено, несмотря на два случая заболевания в Астраханской области. Это трансмиссивное заболевание передается через укусы комаров.

Переносчиками инфекции являются комары рода Culex, которых нет в Москве – здесь обитают комары рода Aedes. Резервуаром инфекции могут быть птицы, лошади, кошки, собаки, бурундуки и кролики.