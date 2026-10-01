Свыше 650 участников реновации переедут в новостройку в Свиблове

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 650 жителей пяти старых домов переедут в новостройку по программе реновации в районе Свиблово, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Новостройка расположена по адресу проезд Нансена, дом 8. Она стала первым жилым комплексом, заселяемым в районе. Сюда переедут жители домов на улицах Седова, Амундсена и в проезде Нансена. Всего в рамках программы в Свиблове предстоит расселить 39 домов, новые квартиры получат около 6,5 тысячи жителей.

В доме 372 квартиры, восемь из них адаптированы для маломобильных граждан. На территории создана безбарьерная среда: при входах в подъезды, в вестибюлях и лифтовых холлах нет лестниц и порогов. Первый этаж нежилой, там откроются аптеки, магазины, кафе и досуговые центры.

Для комфортного переезда участникам программы бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу "Помощь в переезде" можно заказать на портале mos.ru или в центре информирования по переселению.

Как рассказала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми осматривать квартиры начали жители дома 17, корпуса 1, и дома 19 на улице Амундсена, а также дома 10, корпуса 1, в проезде Нансена. Позже к ним присоединились горожане из дома 10, корпуса 2, в проезде Нансена и дома 9, корпуса 1, на улице Седова.

Сейчас согласие на переезд дали 85 процентов участников, более 120 горожан заключили договоры. Остальные продолжают оформлять документы. Все участники получат квартиры с отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами.

Ранее стало известно, что всего за три года почти 2,6 тысячи жителей района Метрогородок, участвующих в программе реновации, заключили договоры на квартиры в новых домах. Первыми равнозначное жилье получили жители 12 старых пятиэтажек, позднее к ним добавился еще один дом. Сейчас в районе четыре жилых комплекса, переданных под заселение.

