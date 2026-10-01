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01 октября, 14:54

Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Гималаях увеличилось до 11 человек

Фото: depositphotos/kamchatka

Число жертв схода лавины на базовый лагерь в районе вершины Химлунг-Химал в Непале увеличилось до 11. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Лавина сошла на базовый лагерь, расположенный на высоте 4,9 километра, 27 сентября. Более 20 непальских высотных проводников и гидов прибыли в лагерь из Катманду для подготовки к альпинистскому сезону. Они готовили маршруты для горновосходителей и обустраивали лагерь.

К трагедии могли привести аномальная погода вследствие циклона, зародившегося в районе Бенгальского залива. По данным администрации округа Мананг, где находится гора, в прошедшие выходные в регионе шли обильные снегопады и проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни.

После схода лавины поисковики нашли тела семи человек, потом еще четверых. Продолжаются поиски пяти граждан, числящихся пропавшими без вести.

До этого спасатели эвакуировали на вертолетах 10 человек, спасенных в районе лагеря. Как заявили в Национальной ассоциации горных гидов Непала, пятеро опытных гидов-альпинистов продолжают работать в зоне схода лавины, несмотря на сложный рельеф, нестабильный снежный покров и непогоду. Поисковые работы будут продолжаться по мере того, как позволят погодные условия и ситуация с безопасностью.

Ранее тела четырех человек обнаружили на месте схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик. Группу из 10 граждан возглавлял всемирно известный непальский альпинист Нирмал Пурджа. Информации о личности погибших не поступало. Также нет сведений о судьбе остальных альпинистов.

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