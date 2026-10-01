Футболист Артем Дзюба объявил о завершении карьеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лучший бомбардир в истории российского футбола и национальной сборной Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил ТАСС.

"Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики. Но это неточно", – заявил он.

Дзюбе 38 лет. В восемь лет начал заниматься в академии "Спартака". В 2005 году в возрасте 17 лет его перевели во взрослую команду, а дебютный матч за основной состав клуба он провел 2 июля 2006 года.

В 2008–2009 годах Дзюба не смог закрепиться в основном составе красно-белых, забив за два сезона только восемь голов, после чего перешел в "Томь" на правах аренды летом 2009 года. За "Томь" он провел 35 матчей и забил 14 голов, а после вернулся в "Спартак".

Летом 2013 года футболист ушел в аренду в "Ростов", где забил 19 мячей в 31 матче, а также выиграл Кубок России (2014). Это стало причиной для второго возвращения Дзюбы в "Спартак", однако вскоре он снова перешел в "Ростов".

1 июля 2015 года Дзюба стал игроком петербургского "Зенита". Сезон стал одним из самых успешных в карьере форварда – спортсмен забил 23 мяча, шесть из них – в Лиге чемпионов. Кроме того, в сезоне 2018/19 он впервые стал чемпионом России, забив два мяча в матче против "Краснодара".

В сезоне 2019/20 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми голами, а в завершении сезона – обладателем Кубка и Суперкубка России. Кроме того, он был признан лучшим футболистом по версии РФС.

Летом 2022 года в качестве свободного агента Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", однако расторг контракт в ноябре того же года и позднее подписал с московским "Локомотивом".

В сентябре 2024 года Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона". В марте он официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а в июне продлил контракт с "Акроном" еще на сезон.

В мае 2026-го Дзюба объявил об уходе из клуба и остался без команды. Он отметил, что рад сохранению "Акрона" в Российской премьер-лиге, но на вопрос о продолжении выступлений за клуб ответил: "Нет".

В сентябре текущего года резидент РПЛ Александр Алаев заявил, что Дзюба необходим лиге. Он также отметил, что всегда ждет футболиста.

