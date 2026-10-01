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01 октября, 16:03

Происшествия

Взрыв в квартире в Одинцове мог произойти из-за кота

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Взрыв газа в квартире в Одинцове мог произойти из-за кота, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Предварительно установлено, что причиной хлопка газовоздушной смеси стало нагревание туристического газового баллона вместимостью 200 миллилитров, который лежал в непосредственной близости от электроплиты. Жильцов в этот момент в квартире не было, но там был кот, который мог случайно включить плиту.

Сигнал поступил в оперативно-дежурную смену в 08:58. В результате взрыва были разрушены балкон, остекление и перегородка между тамбуром и квартирой. На момент прибытия открытое горение отсутствовало.

"В результате происшествия никто не пострадал, кот отделался легким испугом", – отметили в пресс-службе.

В МЧС напомнили, что нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы вблизи источников открытого огня и повышенной температуры.

Газовый баллон взорвался в квартире на 19-м этаже многоквартирного дома утром 1 октября. Машины, стоявшие возле дома, получили повреждения. Кроме того, обрушилась несущая стена. При этом взорвался небольшой баллон, который обычно используют, чтобы заправлять зажигалки.

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