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01 октября, 15:08

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Politico: США не пригласили нескольких европейских союзников на предстоящую встречу в НАТО

США не пригласили нескольких европейских союзников на предстоящую встречу в НАТО

Фото: depositphotos/AlgimantasB​

США не пригласили представителей Великобритании, Франции и стран Балтии принять участие в предстоящем заседании рабочей группы Североатлантического альянса (НАТО) в Польше. Об этом сообщило RT со ссылкой на Politico.

По информации журналистов, этот жест Вашингтона был воспринят европейскими союзниками как проявление предвзятости со стороны американской администрации.

Подобное отношение США к партнерам может еще больше расколоть Альянс, который и так испытывает трудности, говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности занялась созданием собственной "идентичности безопасности".

По его словам, когда страны Евросоюза поняли, что НАТО во главе с США не может больше гарантировать им безопасность, они начали усиленно строить свою идентичность безопасности. На это уходит почти 5% бюджета стран Евросоюза, и расходы растут, уточнил представитель Кремля.

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