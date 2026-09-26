Лавров заявил, что Россия имеет конфиденциальные каналы общения с рядом стран ЕС и НАТО

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Россия и ряд государств Евросоюза и НАТО обладают конфиденциальными возможностями для обмена мнениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"До нас тоже доводят некие позиции соответствующие структуры западные, мы не придаем это огласке", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывает в переговорах, хотя просьбы западных государств "не несут в себе ничего нового".

"Мы всегда открыты выслушивать", – добавил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва и Вашингтон регулярно ведут диалог в разных форматах, что "соответствует нормальности".

Лавров также подтвердил готовность России продолжать разговор с американской стороной – Москва "всегда будет слушать" и "всегда будет честно говорить о том", с чем не согласна.

Отдельно он раскритиковал позицию США по саммиту G20. По словам Лаврова, отказ приглашать ЮАР на встречу саммита неправомерен и нарушает функции председателя.

"Главы государств, которые составляют "двадцатку", они полноправные, равноправные члены этого объединения. Поэтому когда назначают даты, страна-председатель выбирает дату саммита и рассылает приглашения. Это не то, что "я тебя приглашаю в "двадцатку", нет", – пояснил он.

Министр упомянул, что уже обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.

"А вместо ЮАР пригласим Польшу. С какой стати? Расширение "двадцатки" бывает только консенсусом, никакого обсуждения о том, чтобы исключить ЮАР и вместо нее принять Польшу не было", – заключил Лавров.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем. По его словам, ЕС и Великобритания застряли в "мышлении экс-президента США Джо Байдена".

