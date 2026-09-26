Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 23:14

Политика

Лавров заявил, что Россия имеет конфиденциальные каналы общения с рядом стран ЕС и НАТО

Фото: mid.ru

Россия и ряд государств Евросоюза и НАТО обладают конфиденциальными возможностями для обмена мнениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"До нас тоже доводят некие позиции соответствующие структуры западные, мы не придаем это огласке", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывает в переговорах, хотя просьбы западных государств "не несут в себе ничего нового".

"Мы всегда открыты выслушивать", – добавил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Москва и Вашингтон регулярно ведут диалог в разных форматах, что "соответствует нормальности".

Лавров также подтвердил готовность России продолжать разговор с американской стороной – Москва "всегда будет слушать" и "всегда будет честно говорить о том", с чем не согласна.

Отдельно он раскритиковал позицию США по саммиту G20. По словам Лаврова, отказ приглашать ЮАР на встречу саммита неправомерен и нарушает функции председателя.

"Главы государств, которые составляют "двадцатку", они полноправные, равноправные члены этого объединения. Поэтому когда назначают даты, страна-председатель выбирает дату саммита и рассылает приглашения. Это не то, что "я тебя приглашаю в "двадцатку", нет", – пояснил он.

Министр упомянул, что уже обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.

"А вместо ЮАР пригласим Польшу. С какой стати? Расширение "двадцатки" бывает только консенсусом, никакого обсуждения о том, чтобы исключить ЮАР и вместо нее принять Польшу не было", – заключил Лавров.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем. По его словам, ЕС и Великобритания застряли в "мышлении экс-президента США Джо Байдена".

Читайте также


политика

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика