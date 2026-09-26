Трамп допустил урегулирование украинского кризиса до зимы

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Украинский кризис может быть урегулирован до наступления зимы, если готовность к этому проявят обе стороны, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, поднимал ли он на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским тему наличия у Киева ракет для комплексов ПРО Patriot. По словам Трампа, он много говорил с президентом Украины на эту тему.

"Он выражает согласие, и Путин выражает согласие, и рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отклонил это предложение. По данным источников, президента Украины "расстроил сам факт того", что этот вопрос был затронут.

