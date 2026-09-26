Пораженный ВС РФ дата-центр в Киеве прекратил работу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Центр обработки данных "Космонова" в Киеве прекратил свою работу после взрывов. Об этом сообщила компания Cosmonova на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"DC Cosmonova больше работать не будет. Несмотря на масштаб повреждений, мы продолжаем работы по локализации последствий, частичному переносу и восстановлению сервисов", – сказано в сообщении.

Доступ к дата-центру ограничен соответствующими службами даже для специалистов компании. Оператор также опубликовал снимки масштабных разрушений.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили об ударах по объектам в Одессе. Ведомство заявило, что днем 26 сентября в результате ударов дронами был поражен логистический центр "Эпицентр", используемый для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.

ВС РФ в ночь на 26 сентября атаковали с помощью БПЛА объекты портовой и транспортной инфраструктуры, а также логистические и коммуникационные центры, задействованные в интересах ВСУ.

В результате в Одесской области был поражен портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Кроме того, удар нанесен по логистическому центру "Новая почта", где хранились военные грузы для нужд ВСУ.

Также атакован был автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения. В Киеве был поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

