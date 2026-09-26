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26 сентября, 18:50

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IRIB: 9 человек погибли в ДТП с участием автобуса на востоке Ирана

Девять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Иране

Фото: 123RF.com/federicofoto

Девять человек погибли и еще пять пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в иранской провинции Южный Хорасан. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе Аръяншахр – Бирджанд. По предварительным данным, автобус следовал из Мешхеда в Заболь, а грузовик с арматурой – из Тегерана в Бирджанд. После удара автобус загорелся.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Эрмело в Нидерландах. По данным СМИ, в поезде находились около 150 человек. В результате аварии пострадали два пассажира состава и водитель грузовика, которого доставили в больницу.

Предварительно, грузовик перевозил крупные бетонные блоки. Из-за последствий случившегося движение поездов между городами Амерсфорт и Зволле было приостановлено.

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