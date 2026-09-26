Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана по Ормузскому проливу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Тегераном план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Я отклоняю их предложение", – сказал американский лидер.

Он также заявил, что США "полностью контролируют" пролив, и отметил, что через него проходит "огромное количество нефти". По словам Трампа, только прошлым вечером через пролив проследовали 29 судов.

Президент США подчеркнул, что Иран хочет заключить сделку, но предложенные условия неприемлемы.

"Я тоже люблю заключать сделки, но эта сделка неприемлема", – добавил он.

При этом Трамп оставил без ответа вопрос о том, рассматривают ли США возможность возобновления масштабных ударов по Ирану после ноябрьских выборов в Конгресс.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран передал Вашингтону конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Это было сделано через посредничество Катара. Аракчи отметил, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами, блокадой или экономическим принуждением.

При этом глава Белого дома утверждал, что находится на стадии принятия решения по Ирану, и что значительные крупные события ожидаются в ближайшее время. Он перечислил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку.

