Французские власти отменили церемонию открытия памятника советским-женщинам партизанам

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Церемония открытия памятника советскому женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль на северо-востоке Франции, запланированная на 27 сентября, была отменена местными властями, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

По словам дипломата, причины отмены неизвестны. Он добавил, что вопросы об отмене церемонии "лучше задавать французским властям".

Торжественную церемонию у мемориала вместо официального мероприятия провело посольство России совместно с посольством Белоруссии. В ней участвовали скульпторы, потомки участниц сопротивления и неравнодушные граждане.

Ранее сообщалось, что Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи с уничтожением советского памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эстонские власти разрушили памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

