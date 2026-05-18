Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung

"Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве", – подчеркнул он.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус раскрыл, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование, пояснив, что населенный пункт якобы не имеет никакого отношения к РФ.

Владимир Путин при этом не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться. В Совете Федерации также указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море и любая провокация получит незамедлительный ответ.