Губернатор Калининграда по-литовски ответил на слова экс-замглавы МИД Литвы

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных по-литовски ответил на заявление экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса.

Литовский политик ранее сказал, что страны НАТО создали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом Юргелявичус отказался называть город Калининградом, так как, по его мнению, он якобы не имеет никакого отношения к российской стороне.

"Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir zus", – указал Беспрозванных в своем телеграм-канале.

Он использовал фразу из фильма "Александр Невский". В переводе на русский она означает: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

Ранее Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По словам главы государства, все должны понимать это и отдавать себе отчет.