Американский самолет-разведчик пролетел в районе Мурманска

Фото: depositphotos/Chalabala

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon был замечен в районе Мурманска 26 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Кеблавик в Исландии. Спустя несколько часов оно пролетело в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря, недалеко от порта Мурманска. Вскоре самолет пропал с радаров.

Ранее российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.

В свою очередь, стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета превысила 11 часов.