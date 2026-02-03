Двухсекционный дом ввели в эксплуатацию по реновации на Севастопольском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Черемушки. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Разрешение на сдачу двухсекционной новостройки, расположенной на Севастопольском проспекте, выдал комитет государственного строительного надзора. Здание отличается переменной этажностью и включает около 15,4 тысячи квадратных метров общей жилой площади.

"Все квартиры имеют широкие коридоры и прихожие, большие кухни и санузлы. Готовая улучшенная отделка помещений, доступных для переселения горожан, полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – цитирует Слободчикова портал мэра и правительства столицы.

На первом этаже дома расположены сквозные входные группы, комнаты консьержа и места для колясок. В будущем в нежилых зонах планируется размещение магазинов и бытовых сервисов.

Вместе с тем в каждой секции установлено по три лифта с грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов. Фасады здания облицованы керамогранитной плиткой бежевых оттенков с коричнево-серыми акцентами.

В свою очередь, на прилегающей территории было проведено сезонное озеленение и обустройство внутреннего двора с зоной отдыха, а также детской и спортивной площадками.

Возведение данного дома началось в мае 2023 года. За это время специалисты Мосгосстройнадзора организовали 13 проверок, в рамках которых оценивалось качество работ, отделки, инженерных систем и благоустройства территории. По итогам последней было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации.

На выездных мероприятиях были задействованы эксперты подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторных и инструментальных исследований строительных материалов и конструкций.

Тем временем строительство еще двух жилых комплексов в рамках программы реновации продолжается в районе Выхино-Жулебино. Их общая площадь составит почти 70 тысяч квадратных метров.

Оба здания будут расположены на Самаркандском бульваре. Первый комплекс из двух секций разной этажности будет включать 323 квартиры, а второй из трех секций переменной этажности – 408 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан.