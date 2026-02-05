Мероприятия "Зимы в Москве" с 6 по 8 февраля подойдут для семейного отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москвичей и гостей столицы пригласили посетить яркие мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Вход на большинство из них свободный, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, 6 февраля в арт-павильоне "Фабрика подарков" с 15:00 до 16:00 пройдет кинопоказ "13 карт". С 17:00 до 18:00 в ходе мастер-класса гости научатся художественным техникам и создадут зимний пейзаж. С 19:30 до 21:00 состоится занятие "Карта желаний", на котором гости узнают о правильном формировании цели.

На этой же площадке 7-го числа с 17:00 до 18:30 посетители научатся делать уникальные значки, а с 19:30 до 21:00 будут создавать праздничные открытки. С 21:00 до 22:00 будет работать игровая зона, где можно быть выбрать настольные игры по интересам.

В воскресенье, 8 февраля, с 17:00 до 18:30 пройдет мастер-класс по созданию зимнего пейзажа под руководством художника, а с 19:30 до 21:00 все желающие познакомятся с технологией трехмерной печати с помощью 3D-ручек.

На катке в парке имени Святослава Федорова 6 февраля в 17:00 состоятся соревнования "Богатырские игры". Победители получат дипломы. Чтобы принять участие в состязании, необходимо в этот же день с 17:00 до 17:30 обратиться в пункт регистрации на катке.

На следующий день на катке ВДНХ пройдет благотворительный день. Мероприятия проведут с 10:00 до 23:00. С 17:30 до 21:30 в рамках акции также состоится программа "День добрых сердец".

Также 7 февраля москвичи могут поиграть в хоккей в валенках, керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд. Мероприятия пройдут с 11:30 до 16:45 на катке в Парке Горького, с 10:00 до 15:00 – в музее-заповеднике "Коломенское", с 14:30 до 17:30 – на стадионе "Авангард", с 12:00 до 17:00 – в конноспортивном комплексе "Битца".

В этот же день на территории олимпийского комплекса "Лужники" будут работать шатры с интерактивными зонами хоккейных клубов "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Там же пройдут турниры по хоккею 3 на 3.

В поселке Рублево на катке на улице Василия Ботылева пройдет праздник "Ледовое приключение в царстве Горыныча". Начало в 12:00. Кроме того, в районе Лефортово в 16:00 начнется театрализованная музыкальная постановка "Зимняя сказка".

На катке, расположенном на улице Бажова, 7 февраля в 19:00 покажут ледовое представление об оживших игрушках. Также на катке в Юрловском проезде для посетителей подготовили криошоу.

На ледовой площадке в КСК "Битца" состоятся мастер-классы известных фигуристок. Среди них – Софья Акатьева и Татьяна Волосожар.

Помимо этого, семьи с детьми приглашают познакомиться с играми народов мира – корнхолом, жульбаком, кульбутто и другими. 7 февраля с 14:00 до 16:00 гостей ждут на стадионе "Авангард", а 8-го числа с 14:00 до 16:00 – в парке имени Святослава Федорова.

Также семейные команды могут поучаствовать в турнире по брумболу, который пройдет 7 февраля с 12:00 до 14:00 в сквере около станции метро "Некрасовка", а 8-го числа с 12:00 до 14:00 – на площадке у районного центра "Место встречи "Баку".

Турнир по флаг-болу запланирован на 7–8 февраля. В субботу он будет проходить на парковой территории от улицы Мусорского по проезда Дежнева, а в воскресенье – в сквере у станции метро "Некрасовка".

Турниры по зимним городкам и боям на мечах пройдут 7 февраля в парке спорта "Яуза", а 8-го числа – в сквере имени Судакова. В эти же дни состоятся соревнования по перетягиванию палки, боям подушками на бревне и прыжкам в мешках. Они запланированы на площадке около культурного центра "Новослободский" и в парке "Жужа".

Фитнес-зарядка и веселые старты состоятся 7 февраля в сквере у станции метро "Некрасовка" и на площадке около КЦ "Новослободский", на следующий день – на площадке около районного центра "Место встречи "Баку" и в парке "Жужа".

Для любителей усадеб 7–8 февраля в "Коломенском" проведут дворянский променад. Там же будет работать уличный театр. В свою очередь, фотосалон "Усадьбы Москвы" приглашает в указанные дни всех желающих посетить усадебную почту на Манежной площади. Там можно подписать открытку и отправить ее в любую точку России.

Покататься на коньках в предстоящие выходные москвичи могут в музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском парке, "Коломенском" и многих других площадках. Платные катки работают с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

Кроме того, на катке на площади Революции 7–8 февраля пройдет ледовое шоу "32 декабря", а на катке фестивальной площадки "Теплый Стан" – "Лебединое озеро". Также ледовое шоу "Белоснежка" можно будет посмотреть на фестивальных площадках "Сухонская" и "Гольяново".

Полюбоваться зимними пейзажами и активно провести время можно на лыжной трассе в Мамонтовском овраге. Там есть 2 кольцевых маршрута протяженностью 1 и 1,5 километра. Между тем подобрать авторские подарки ручной работы можно на ярмарке, которая открыта на главной аллее Московского дворца пионеров.

На протяжении зимнего сезона каждый вечер на Воробьевых горах показывают световые шоу. Увидеть их можно с 17:00 до 20:00.

В выходные, 7 и 8 февраля, горожан ждут в филиалах усадьбы Деда Мороза. Они расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино". В указанные дни там проведут различные мастер-классы.

Вместе с тем в парке "Надежда" 7 февраля покажут шоу каскадеров. Посетители увидят сольные и групповые выступления с использованием автомобилей и квадроциклов. Участие в программе примут члены профессиональной команды каскадеров, которая имеет десятки наград.