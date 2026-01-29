Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова – 2026" пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В олимпийском комплексе "Лужники" состоится фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова – 2026". Мероприятие пройдет с 13 по 15 февраля, передал портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль организуют в рамках проекта "Зима в Москве" при поддержке столичного департамента спорта. Откроют спортивное событие старты "Гонка Легкова. Скорость". Участники выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 километра.

Главные старты пройдут 14 февраля. Это "Гонка Легкова. Любители" на дистанции 10 километров и "Гонка Легкова. Профессионалы". Также зрителей ждут командная шоу-гонка "Гонка Легкова. Звезды" и вечерняя эстафета для пар "Гонка Легкова. Любовь и лыжи".

В последний день фестиваля пройдут бесплатные старты "Гонка Легкова. Дети" для участников до 16 лет на дистанциях 300 метров, 1 и 3 километра с наставниками.

Отмечается, что в шоу-гонках и профессиональных стартах выступят ведущие российские лыжники и биатлонисты. В их числе создатель фестиваля, победитель Олимпийских игр в Сочи-2014 Александр Легков и трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов.

Кроме того, к фестивалю присоединятся представители других видов спорта и медийные гости. По словам Легкова, фестиваль впервые проводится в черте города.

"В этом году все складывается идеально: зима радует погодой, а "Лужники" дают невероятную энергетику. Я уверен, что нас ждут очень красивые выходные", – добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" также пройдет ряд мастер-классов от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и заслуженного тренера РФ Даниила Глейхенгауза. Каждый участник сможет изучить новые приемы катания, получить заряд мотивации от звезд фигурного катания и забрать автографы спортсменов.