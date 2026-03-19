Минфин РФ выступил за введение НДС в 7% на товары из интернета в 2027 году

Минфин России выступил за поэтапное введение НДС на иностранные товары интернет-торговли, однако окончательное решение за правительством, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пятого Петербургского налогового форума.

"Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом, на такого рода товары без предела, без налогового", – отметил он.

Кроме того, разработан законопроект об НДС в отношении товаров интернет-торговли. По словам Сазанова, до общеустановленной ставки планируется дойти за три года: 7% – в 2027 году, потом – 14%, затем – 22%.

Однако есть и другие точки зрения. Например, Минпромторг России предлагает ввести НДС одномоментно. Тем не менее окончательное решение остается за правительством.

Ранее Минфин России предложил освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере общественного питания с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

В частности, предлагалось освободить организации на упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН), которые стали плательщиками с 2026 года.

