19 марта, 15:57

Экономика

Минфин РФ выступил за введение НДС в 7% на товары из интернета в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минфин России выступил за поэтапное введение НДС на иностранные товары интернет-торговли, однако окончательное решение за правительством, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пятого Петербургского налогового форума.

"Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом, на такого рода товары без предела, без налогового", – отметил он.

Кроме того, разработан законопроект об НДС в отношении товаров интернет-торговли. По словам Сазанова, до общеустановленной ставки планируется дойти за три года: 7% – в 2027 году, потом – 14%, затем – 22%.

Однако есть и другие точки зрения. Например, Минпромторг России предлагает ввести НДС одномоментно. Тем не менее окончательное решение остается за правительством.

Ранее Минфин России предложил освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере общественного питания с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

В частности, предлагалось освободить организации на упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН), которые стали плательщиками с 2026 года.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

