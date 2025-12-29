Путин подписал закон о повышении исполнительного сбора с 7 до 12%

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает исполнительный сбор с 7 до 12% от общей суммы долга. Соответствующие изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве".

Ранее сумма исполнительного сбора не могла быть меньше тысячи рублей в случае взыскания долга с граждан или индивидуальных предпринимателей (ИП) и меньше 10 тысяч рублей в случае взыскания с организации. Теперь соответствующие суммы увеличены до 2 и 20 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, если должник не исполнял предписание исполнительного документа неимущественного характера, то сбор с гражданина или ИП был 5 тысяч рублей, а в случае с организацией – 50 тысяч рублей. Сейчас соответствующие суммы установлены на уровне 10 и 100 тысяч рублей соответственно.

Также появилась возможность взыскать исполнительный сбор вместе с основной суммой долга. Теперь до погашения долга будет удерживаться сбор в размере 11% от общей суммы взыскания. Оставшийся 1% нужно будет выплатить уже после ликвидации задолженности.

Исключением станут только исполнительные документы о выплатах алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда.

Ранее президент РФ подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). Налог вырастет до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. По словам Путина, за счет повышения НДС с 20 до 22% удалось достичь сбалансированности российского федерального бюджета.

