08 декабря, 17:53

Экономика
Путин: инфляция в России может быть ниже 6% по итогам года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Инфляция в России по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже, цель по ее снижению достигается. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент добавил, что вместе с инфляцией снизились темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%. При этом он отметил, что замедление темпов роста экономики России в этом году было ожидаемо.

Российский лидер обратил внимание, что государству необходимо добиваться повышения благополучия граждан и обеспечивать рост их доходов. По его словам, главное здесь – долгосрочное устойчивое развитие экономики.

"Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию", – сказал он, добавив, что по прогнозам Банка России, в следующем году инфляция должна уложиться в диапазон 4–5%.

Кроме того, Путин поставил правительству и регионам на будущий год задачу по обелению национальной экономики, что предполагает развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Он уточнил, что правительство уже подготовило соответствующий план.

Глава государства отметил, что речь идет о необходимости устранения незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. При этом не должны создаваться ограничения для экономического роста.

Обеление рынка даст предпринимателям новые возможности для развития, а для государства и общества эффект будет заключаться в увеличении поступлений в бюджет, добавил президент.

Также он заявил о необходимости следить за тем, чтобы в связи с повышением НДС бизнес в стране не уходил в тень, а работал легально.

Ранее Путин отмечал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы, что, в свою очередь, является одним из ключевых показателей экономики.

Вместе с тем президент отметил важность понимания границы, за которой может наступить переохлаждение экономики, которое может привести к рецессии.

"Деньги 24": аналитики предупредили о росте рисков системного банковского кризиса в России

