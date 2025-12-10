Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:11

Транспорт

Москва заключила контракт на поставку еще 100 российских электробусов

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Москва заключила контракт на поставку еще 100 электробусов ЛиАЗ-6274, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"С 2018 года в Москве активно заменяют автобусы на современные электробусы российского производства. Сегодня экологичные машины обслуживают уже свыше 250 городских маршрутов", – напомнил Ликсутов.

Ожидается, что транспорт будет поступать в парки с этого года, а затем станет постепенно выходить на новые маршруты. Замена одного автобуса на электрический аналог позволит уменьшить выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

При этом высокий комфорт пассажиров обеспечивают плавный ход, отсутствие шума и вибраций в салоне. Внутри электробусов предусмотрены зарядки для гаджетов и медиаэкраны, откидная аппарель и кнопка вызова водителя для маломобильных граждан. Также в салоне есть площадка для велосипедов и колясок.

С 2022 года в столицу поставляются электробусы улучшенной комплектации, где есть адаптивное освещение салона, увеличенный указатель маршрута, электрообогреватель и повышенный запас хода.

При этом с 2025 года на столичные маршруты впервые вышли электробусы КамАЗ-52222. В этой модели улучшена планировка салона, увеличена накопительная площадка, появились места для ручной клади и были изменены двери. Внешний вид машин стал больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне.

Ранее стало известно, что парк "Нагорная" на юге Москвы начал обслуживать только экологичный транспорт на электротяге. Более 400 водителей обеспечивают работу 24 электробусных маршрутов. В целом площадка обслуживает маршруты в более чем 30 районах столицы. На них курсирует свыше 250 электробусов российского производства.

