МГУ из-за случая кори ограничил очное обучение для непривитых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Случай кори был выявлен у студента МГУ имени М. В. Ломоносова. Очное обучение для непривитых, однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации студентов и сотрудников ограничено. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что случай кори был выявлен в учебном учреждении по адресу Ленинские Горы, дом 1, строение 13, блок А, Б.

"Специалистами <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. <...> Направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, уже определен круг контактных лиц. Кроме того, со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа, организована экстренная вакцинация. Указанные мероприятия находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

Похожая ситуация произошла в МГУ имени М. В. Ломоносова в октябре. Тогда корь выявили на химическом факультете. Роспотребнадзор провел эпидрасследование и определил круг контактных лиц. В него вошли свыше 1,8 тысячи человек. Факультет был переведен на дистанционное обучение.

