Эксперт Корсик призвал разработать гарантии при покупке квартиры на вторичном рынке

Московская семья с ребенком-инвалидом потеряла квартиру по так называемой схеме Долиной, сообщили СМИ. После получения денег продавцы отказались съезжать, заявив, что действовали под давлением аферистов. Какие меры предлагают власти, чтобы защитить добросовестных покупателей, расскажет Москва 24.

Как под копирку

Фото: телеграм-канал Baza

Семья с 12-летней дочерью, страдающей от тяжелой формы искривления позвоночника, осталась без единственного жилья в Москве по "схеме Долиной", сообщил телеграм-канал Baza. Термин появился после дела певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников, а затем вернула себе недвижимость по решению суда.

По данным СМИ, несколько лет назад пара приобрела квартиру в Жулебине за 12 миллионов рублей, чтобы переехать поближе к необходимой ребенку поликлинике. Продали ее пожилые супруги, которые якобы избавлялись от жилья из-за переезда к сыну в Канаду. Однако через неделю после заключения сделки пенсионеры написали заявление, в котором утверждали, что продали квартиру под давлением мошенников.

Как сообщили пострадавшие, судебные разбирательства по этому делу продолжаются уже два года. Все это время семья не может вселиться в купленную квартиру, так как бывшие владельцы отказались выписываться и освобождать ее.

Ранее телеканал Москва 24 рассказывал историю семьи Силевич, которая потеряла 17 миллионов рублей, купив квартиру у 71-летней женщины. Продавец была убеждена, что участвует в "секретной спецоперации", лишь затем распознала влияние аферистов. Деньги пенсионерка не отдала, так как отдала их преступникам, рассказала Ольга Силевич.

Кроме того, телеграм-канал Mash опубликовал историю москвича, который подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже своей трехкомнатной квартиры, которая произошла еще 10 лет назад. Он утверждает, что тогда находился в состоянии психологического давления. По его словам, финансами управляла некая женщина и вырученные 8 миллионов рублей до него так и не дошли.

По данным Росреестра, только в 2024 году было оспорено более трех тысяч сделок с участием продавцов пожилого возраста. Однако ранее Верховный суд Якутии при рассмотрении одного из таких дел отказал пенсионерке в возврате квартиры, установив, что она осознавала значение своих действий.



О том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников при продажи своей квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей, она рассказала в августе 2024 года. Впоследствии все инстанции, в том числе Кассационный суд, отклонил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и оставил жилье в собственности певицы. Однако 3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело для пересмотра. Сама же Долина заявила в эфире программы "Пусть говорят", что вернет деньги покупательнице. Однако ее адвокат Светлана Свириденко рассказала журналистам, что Полина Лурье отказалась от мирового соглашения и ждет, что суд передаст ей купленную квартиру.



Защита сделок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ответ на волну мошенничества в России предложили целый комплекс решений для защиты добросовестных покупателей.

В частности, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил за введение нормы видеофиксации нотариусом сделок с жильем. Кроме того, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков предложил запустить единую горячую линию для быстрой проверки звонков, якобы поступающих от банков или госведомств.

"У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счет". Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям", – пояснил Даванков РИА Новости.

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон, в свою очередь, выступили за обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование в уполномоченных организациях, если жилье является для продавца единственным.

Кроме того, член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин указал во время круглого стола в Общественной палате (ОП) 9 декабря, что ключевой мерой могло бы стать закрепление в законодательстве принципа бесспорности нотариально удостоверенных сделок. По его словам, если нотариус убедился в добровольности происходящего, то "просто так отнять эту недвижимость через суд уже никто не сможет". Он также напомнил о существующей полной имущественной ответственности нотариуса за ошибки, что предлагается усилить.

На той же встрече зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею внедрения механизма "самозапрета" на продажу недвижимости по аналогии с запретами на кредиты. Эксперты также указали на необходимость закрепить в законе "период охлаждения" – время, в течение которого нотариус мог бы отложить сделку при сомнениях в осознанности решения продавца.

Однако председатель комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Константин Корсик, отметил, что любые решения должны быть системными, а не точечными.





Константин Корсик председатель комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив При существующей судебной практике невозможно найти универсальный рецепт, следуя которому добросовестный приобретатель мог бы обеспечить защиту своих прав. Сейчас превентивные меры не гарантируют, что в случае судебного спора честно копивший на квартиру человек, который следовал букве закона и не имел никакого злого умысла, останется при своем имуществе.

Необходимо выбрать действительно эффективные решения, которые позволили бы решить имеющиеся проблемы на системном уровне, подчеркнул общественник.

