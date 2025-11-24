В Госдуме разработали меры по борьбе со сделками по "схеме Долиной"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон сформировали комплекс мер по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей после резонансного дела об афере против певицы Ларисы Долиной. Парламентарии направили документ председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, пишет РИА Новости.

По словам депутатов, к ним поступает много жалоб от граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, обращаются в суд после завершения сделки, чтобы признать ее недействительной по нескольким причинам. К примеру, из-за отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора.

На практике суды признают такие договоры недействительными и возвращают право собственности истцам. При этом ответчикам отказывают в возмещении ущерба и взыскании денег. Таким образом, покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств.

Одной из основных мер, предлагаемых депутатами, является обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью. Также предлагается ввести обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным.

Законодатели указали, что многие граждане в результате таких судебных решений лишаются последних накоплений и единственного жилья. На сегодняшний день суды признали более 3 тысяч сделок с пенсионерами недействительными, что, по словам депутатов, приобрело массовый характер.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники ввели ее в заблуждение о якобы угрозе недвижимости и заставили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Артистка оспорила сделку в судебном порядке, и недвижимость была ей возвращена.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлечены фигуранты Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

В рамках дела также сообщалось о смерти одного из дропперов, обналичившего 15 миллионов рублей, в связи с чем производство по гражданскому иску в его отношении прекращено.

В ноябре этого года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.