В России к концу 2027 года создадут систему контроля за перемещениями мигрантов

Фото: ТАСС/Олег Елко

В России до 10 декабря 2027 года будет создана система контроля перемещений мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный план в сфере миграционной политики.

В документе сказано, что работу над системой будут вести российские регионы, полиция, Минтранс, Минцифры и ФСБ. У МВД РФ будет доступ к системам бронирования авиабилетов заграничных компаний, чтобы ведомство могло заранее предупредить перевозчиков об иностранных гражданах, которым запрещено въезжать в Россию.

Также до декабря 2026 года планируется создание системы идентификации иностранцев по биометрическим данным.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики страны на период на 2026–2030 годы. Так, федеральные органы исполнительной власти, которые отвечают за выполнение мероприятий, должны будут направлять в МВД РФ информацию о ходе и итогах выполнения. Делать это необходимо ежеквартально, до 10 числа месяца, который идет после отчетного периода.

