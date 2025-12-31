Мишустин утвердил план мероприятий по миграционной политике до 2030 года

Фото: ТАСС/Александр Миридонов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики страны на период на 2026–2030 годы. Распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, федеральные органы исполнительной власти, которые отвечают за выполнение мероприятий, должны будут направлять в МВД РФ информацию о ходе и итогах выполнения. Делать это необходимо ежеквартально, до 10 числа месяца, который идет после отчетного периода.

МВД РФ, в свою очередь, должно контролировать исполнение мероприятий плана и докладывать правительству о результатах их реализации ежегодно, до 15 декабря.

Ранее стало известно, что в 2027 году российское правительство может запустить пилотный проект по оргнабору трудовых мигрантов. Подготовку эксперимента МВД и остальные профильные ведомства закончат в 2026 году. Отмечается, что иностранные граждане будут приезжать к определенным работодателям после прохождения необходимой проверки в своей стране. Так им не нужно будет получать разрешительные документы и искать работу по приезде в Россию.

