Собянин принял участие в совещании по вопросам миграционной политики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам совершенствования миграционной политики, в котором принял участие Сергей Собянин. Оно прошло на базе аэропорта Шереметьево, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Перед началом совещания Медведев и Собянин осмотрели новый пункт миграционного контроля в терминале гавани. Он имеет кабины паспортного контроля с биометрическим оборудованием.

"На Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда. Он предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границе. В целом это выглядит вполне убедительно, потому что проход человека, который пересекает границу, занимает несколько десятков секунд", – рассказал зампредседателя Совбеза.

По словам политика, это не создает очередей и позволяет формировать базу данных, которая применяется для миграционных нужд и решения правоохранительных задач.

При этом столичное правительство задействовано в работе по оснащению биометрией 11 пунктов пропуска. Благодаря этому удастся получить объективную картину миграционной ситуации, установить и зафиксировать всех иностранцев, находящихся на территории страны. Кроме того, биометрия поможет выявлять преступников. Медведев указал, что все меры в отношении иностранцев, которые не имеют оснований для нахождения в РФ, полностью применяются.

В Московском регионе с 1 сентября стартовал пилотный проект по учету мигрантов. В рамках инициативы граждане ряда стран, приезжающие в столицу для работы, должны установить специальное мобильное приложение "Амина". Проект направлен на повышение безопасности в городе, поскольку сервис позволяет оперативно получать данные о местонахождении трудовых мигрантов.

