Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 20:57

Политика

Медведев призвал оснастить все пункты пропуска в РФ биометрией

Фото: kremlin.ru

Все пункты пропуска в Россию необходимо оснастить биометрическим оборудованием. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

23 декабря зампред Совбеза посетил пункт пропуска в столичном аэропорту Шереметьево и проверил ход эксперимента по апробации новых правил въезда в страну.

"Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране", – отметил Медведев.

Он также призвал сделать абсолютно прозрачным пребывание каждого мигранта. Медведев считает, что каждый шаг иностранного специалиста должен быть виден административным и правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в 2027 году российское правительство может запустить пилотный проект по оргнабору трудовых мигрантов. Иностранные граждане будут приезжать к определенным работодателям после прохождения необходимой проверки в своей стране. Таким образом, им не нужно будет получать разрешительные документы и искать работу по приезде в РФ.

Читайте также


политикабезопасностьтранспорт

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика