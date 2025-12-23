Медведев призвал оснастить все пункты пропуска в РФ биометрией

Фото: kremlin.ru

Все пункты пропуска в Россию необходимо оснастить биометрическим оборудованием. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

23 декабря зампред Совбеза посетил пункт пропуска в столичном аэропорту Шереметьево и проверил ход эксперимента по апробации новых правил въезда в страну.

"Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране", – отметил Медведев.

Он также призвал сделать абсолютно прозрачным пребывание каждого мигранта. Медведев считает, что каждый шаг иностранного специалиста должен быть виден административным и правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в 2027 году российское правительство может запустить пилотный проект по оргнабору трудовых мигрантов. Иностранные граждане будут приезжать к определенным работодателям после прохождения необходимой проверки в своей стране. Таким образом, им не нужно будет получать разрешительные документы и искать работу по приезде в РФ.

