20 ноября, 09:06

Политика

МВД и ФСБ выявили более 128 тыс нарушений миграционного законодательства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники МВД и ФСБ выявили в ходе оперативно-профилактической операции "Нелегал – 2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории России. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, операция проводилась в два этапа. Целью являлось противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ.

"В период проведения операции "Нелегал – 2025" (выявлено. – Прим. ред.) <...> более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами", – написала Волк в своем телеграм-канале.

Также было принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранцев. Возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел по незаконной миграции и 1,5 тысячи дел – по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия и прочего.

Правоохранители выявили 673 лица, находящихся в федеральном розыске, еще 329, находящихся в межгосударственном розыске, и 37 – в международном.

Ранее сообщалось, что более 4,3 тысячи иностранных граждан выдворят из России по итогам операции "Нелегал". По итогам двух этапов рейда было пресечено 15,7 тысячи административных правонарушений в сфере миграции.

Например, за нарушение режима пребывания в стране составлено более 10 тысяч протоколов, еще более 2,1 тысячи – за незаконное осуществление трудовой деятельности.

