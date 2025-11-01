Более 4,3 тыс мигрантов выдворят из России после рейдов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 4,3 тысячи иностранных граждан выдворят из России по итогам оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025". Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Всего по итогам двух этапов рейда было пресечено 15,7 тысячи административных правонарушений в сфере миграции.

В частности, за нарушение режима пребывания в РФ составлено более 10 тысяч протоколов, еще более 2,1 тысячи – за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.

Также в рамках операции возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых (430) идут по статье о фиктивной постановке на учет. Возбуждено 29 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Первый этап операции прошел в период с 16 по 25 июня, а второй – с 13 по 22 октября.

Как ранее подчеркнул Владимир Путин, мигранты должны соблюдать законы и правила России. Глава государства подчеркнул, что страна заинтересована в рабочей силе, однако стремится к тому, чтобы люди жили в человеческих условиях.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что мигрантам без легализованного статуса пребывания в РФ грозит выдворение, штраф и запрет на въезд в страну на 5 лет. Причем они должны будут уведомить о дате, месте и маршруте запланированного выезда.