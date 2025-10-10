Путин: мигранты должны соблюдать законы и правила России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Мигранты должны соблюдать законы и правила России, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

"Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила – первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила", – подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что в сфере миграции много проблем, на которые указывают граждане России. Президент обратил внимание на то, что прежде всего нужно думать о жителях РФ.

Ранее глава государства заявлял, что власть не должна делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. По его словам, это "чувствительная" тема, однако эти вопросы нужно решать и "постоянно" держать в поле зрения. Кроме того, многие решения по вопросам миграционной политики уже приняты, однако необходимо добиться их исполнения.

