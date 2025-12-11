Трамп допустил, что украинский конфликт удастся урегулировать в сжатые сроки

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что кризис на Украине может быть разрешен в сжатые сроки. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, сейчас многие говорят, что "урегулирование ближе, чем когда-либо". Он добавил, что этот конфликт никогда не должен был начинаться.

"Но мы разберемся с этим, полагаю, в довольно сжатые сроки", – подчеркнул Трамп.

Ранее СМИ выяснили, что украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Однако при этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией, не раскрываются.